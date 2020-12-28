شكرا لمتابعة خبر عن صدور أول ترخيص لمعهدين موسيقيين في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن وزير الثقافة، بدر بن عبدالله بن فرحان، اليوم، صدور أول ترخيص لمعهدين موسيقيين في المملكة.

ودعا جميع المهتمين في القطاعين الخاص وغير الربحي لتقديم طلبات تراخيص المعاهد في المجالات الثقافية المختلفة، على منصة متخصصة ستبدأ عملها بعد 90 يوماً.