شكرا لمتابعة خبر عن الخطوط الباكستانية تستأنف رحلاتها إلى المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - إسلام آباد (صدى):

قررت الخطوط الجوية الباكستانية، استئناف الرحلات إلى المملكة بدءاً من اليوم الاثنين، لإعادة رعاياها بعد أن سمحت الهيئة العامة للطيران المدني لغير السعوديين بالمغادرة.

وأوضح المتحدث باسم الخطوط الباكستانية، أنه سيتم تشغيل الرحلات في اتجاه واحد وهو نقل الباكستانيين الراغبين في العودة من المملكة.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني، قد سمحت للناقلات الجوية الأجنبية، بتسيير رحلات عارضة لهذا الغرض، مشترطة عدم مغادرة طاقم الطائرة الهابطة في مطار المملكة طائرته، وألا يخالط طاقم العاملين في مطار الوصول، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.