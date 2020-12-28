شكرا لمتابعة خبر عن توقعات بهطول أمطار على 8 مناطق بنهاية الأسبوع الحالي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد المركز الوطني للأرصاد، أن فرص هطول أمطار اعتباراً من نهاية الاسبوع الجاري تؤثر على مناطق تبوك، والمدينة المنورة.
كما توقع هطول الأمطار في نفس تلك الفترة على مكة المكرمة، وأجزاء من القصيم والجوف.
وأضاف أن هذه الأجواء ستؤثر على أجزاء من مناطق حائل، والحدود الشمالية، وشمال المنطقة الشرقية.
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