شكرا لمتابعة خبر عن «الشورى» يطالب وزارة الإعلام باستقطاب الكفاءات المتميزة وتمكين المرأة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد ‏‎مجلس الشورى في قرار أصدره اليوم الاثنين بشأن التقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام المالي 1440/ 1441 هـ، على وزارة الإعلام استقطاب وتوظيف الكفاءات المتميزة من المتخصصين في مجالات الإعلام المختلفة وتمكين المرأة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وطالب المجلس، بالعمل على سُرعة إنفاذ الأمر الملكي ذي الرقم (أ/217) وتاريخ 17/9/1439هـ، القاضي بنقل كل ما له صلة بالشأن الثقافي من وزارة الإعلام إلى وزارة الثقافة، ومعالجة التداخل والازدواجية بين مهام وزارة الإعلام والهيئات والجهات المستقلة عنها.