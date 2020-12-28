شكرا لمتابعة خبر عن شروط صرف معاش التقاعد عند بلوغ سن الستين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، شروط صرف معاش التقاعد عند بلوغ سن الستين.

وقالت المؤسسة أن المشترك يستحق صرف معاش التقاعد عند بلوغ سن الستين إذا ترك العمل وتوافرت الشروط اللازمة للصرف.

وأضافت أن شروط صرف معاش التقاعد تتمثل في بلوغ المشترك سن الستين أو تجاوزها والتوقف عن أي عمل خاضع لنظام التأمينات.

وتابعت :توفر مدة اشتراك مسجلة في النظام «120 شهرا فأكثر » أو «60 شهرا» على الأقل مع إضافة مدة مكملة اعتبارية «120 شهرا».