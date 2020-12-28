شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: لا أعراض على من تلقوا اللقاح ضد كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكدت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، على عدم ظهور أعراض على من تلقوا اللقاح ضد أكدت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، على عدم ظهور أعراض على من تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد في المملكة. وانطلقت اليوم حملة التطعيم بلقاح كورونا (كوفيد-١٩) بالمنطقة الشرقية في أول يوم من افتتاح مركز لقاحات كورونا بمركز معارض الظهران الدولي.

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