شكرا لمتابعة خبر عن مصر للطيران تعلن بدء تشغيل الرحلات الجوية من المملكة إلى القاهرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القاهرة (صدى):

بدأت شركة مصر للطيران، تشغيل عدد من الرحلات الجوية من المملكة إلى القاهرة اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء الموافق 29 ديسمبر 2020 وفقًا للضوابط التي تقررها السلطات المختصة بالمملكة.

وفي السياق نفسه، أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة، قراراً بتشغيل عدد من الرحلات المغادرة من المملكة، فيما طالبت مصر للطيران في بيان لها من عملائها الراغبين في السفر من المملكة ضرورة التواصل مع مكاتب مصر للطيران بالمملكة.

ومن الجدير بالذكر، أن المملكة كانت قد قررت تمديد تعليق الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية لأسبوع آخر.