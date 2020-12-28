شكرا لمتابعة خبر عن شروط تغيير الصورة في هوية «المقيم» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم الاثنين، الخطوات اللازمة لتغيير الصورة الشخصية في هوية المقيم.

وأشارت الجوازات، إلى أنه يتم الإجراء بمراجعة إدارة الجوازات، شريطة أن يكون الجواز ساري المفعول، وأن تكون الصورة الشخصية في الجواز حديثة، وتكون مكشوف الرأس.

وأكدت الجوازات، أنه يمكن تجديد هوية مقيم لمن هم خارج المملكة إلكترونيًا، بعد سداد الرسوم عبر خدمة (سداد) من خلال منصة (أبشر) أو مقيم لصاحب العمل.