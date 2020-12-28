شكرا لمتابعة خبر عن صحة حفر الباطن تنظم جولات تفتيشية في الصيدليات لمنع بيع الأدوية بدون وصفة طبية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدر الحارثي (صدى):

بدأت صحة حفر الباطن بجولة رقابية على الصيدليات الخاصة، للتأكد من عدم صرف الأدوية الوصفية دون وصفة طبية وذلك في إطار جهودها المبذولة لتنظيم صرف الأدوية في الصيدليات الخاصة والحد من ظاهرة قيام الصيدلي بصرف الأدوية بدون وصفة طبية.

وأشارت صحة حفر الباطن إلى أنه سيتم إحالة المخالفين لهذه التعليمات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية.