ضبط عدد من مخالفي لائحة الحد من التجمعات في الطائف

خلال جولات الشرطة الميدانية
تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة، من ضبط عدد من مخالفي لائحة الحد من التجمعات وإجراءات كورونا الاحترازية، في محافظة الطائف.
وأوضحت شرطة منطقة مكة، ممثلة بمحافظة الطائف، أنه تم ضبط عدد من مخالفي لائحة الحد من التجمعات وعدم التقيد باتباع الإجراءات الاحترازية، وذلك من خلال الجولات الميدانية المستمرة للأماكن العامة.
وتتابع شرطة المنطقة بالمحافظة، خلال جولاتها الميدانية، التزام المواطنين والمقيمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
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