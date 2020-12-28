شرطة الرياض تلقي القبض على مواطن أطلق النار في الهواء

إحالته للنيابة العامة
تمكنت شرطة الرياض من القبض على شخص ظهر في فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، وهو يطلق أعيرة نارية في الهواء.
وقال مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، إنه تم القبض على الجاني وتبين أنه مواطن في العقد الثالث من العمر، وتم أيضا ضبط المركبة المستخدمة، وإيقافه واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
وأضاف الرائد الكريديس، أن الجهات المختصة تمكنت من تحديد هوية الشخص الذي ظهر في فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يطلق أعيرة نارية في الهواء من أسلحةٍ بحوزته، ويقود مركبةً مخالفة بإضافة بعض التجهيزات الأمنية عليها بشكل متهوّر، وتوثيقه لممارساته ونشرها، متباهيًا بها دون اكتراث بخطورتها وضررها على أمن وسلامة الآخرين.
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