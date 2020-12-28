أمير المنطقة الشرقية يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

تلقى أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم الإثنين، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، (وفقًا لقناة الإخبارية).

وكان الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تلقى يوم 25 ديسمبر الحالي، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد - 19)، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد- 19 التي تنفذها وزارة الصحة.

كما تلقى الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع، أمس الأحد، الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

وقال الأمير خالد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: كلي فخر والشعب السعودي يثبت قدرته يومًا بعد يوم على تجاوز الصعاب والتحديات بعزمٍ لا ينكسر وصلابة تدعو للفخر.

ودشنت وزارة الصحة، حملة للتطعيم ضد فيروس كورونا، كما افتتحت مراكز في الرياض وجدة لمنح اللقاح، مع إعلانها قرب افتتاح مراكز أخرى في جميع المناطق قريبًا.

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