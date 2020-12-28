التأمينات الاجتماعية: 4 شروط  لصرف المعاش عند بلوغ سن الستين

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، شروط صرف معاش التقاعد عند بلوغ سن الستين، ردًا على استفسارات المستفيدين.

وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر حسابها على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرى أن المشترك يستحق صرف معاش التقاعد عند بلوغ سن الستين إذا ترك العمل وتوافرت الشروط اللازمة للصرف.

وأضافت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن شروط صرف معاش التقاعد تتمثل في بلوغ المشترك سن الستين أو تجاوزها والتوقف عن أي عمل خاضع لنظام التأمينات.

وتوفر مدة اشتراك مسجلة في النظام «120 شهرا فأكثر » أو «60 شهرا» على الأقل مع إضافة مدة مكملة اعتبارية «120 شهرا»، وفقًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المغردين على الحساب الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر «تويتر»: «مشترك وصل عمره 59 سنة وخدمته 5 سنوات متى يستحق التقاعد؟».

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