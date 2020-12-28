أمير المنطقة ونائبه يتلقّيان الجرعة الأولى
انطلقت اليوم الإثنين حملة تطعيم كورونا في المنطقة الشرقية، وكان أمير المنطقة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، من أوائل المتلقين للجرعة الأولى، وذلك في أول ساعات افتتاح مركز التطعيم بالدمام.
كما تلقى نائب أمير المنطق ة الشرقية، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، الجرعة الأولى من لقاح كورونا، في مركز اللقاحات في الظهران الذي بدأ أعماله اليوم.
وذكرت قناة «العربية» أن 700 ألف مواطن ومقيم بجميع المناطق، سجلوا أسماءهم لتلقي لقاح كورونا عبر تطبيق (صحتي)، حتى أمس الأحد.
وكان الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تلقى يوم 25 ديسمبر الحالي، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد - 19)، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد 19 التي تنفذها وزارة الصحة.
اقرأ أيضا:
لقاح كورونا في سطور.. «الصحة» ترد على أبرز الأسئلة الشائعة والآثار الجانبية
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. انطلاق حملة تطعيم كورونا في المنطقة الشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.