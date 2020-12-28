بالفيديو.. انطلاق حملة تطعيم كورونا في المنطقة الشرقية

انطلقت اليوم الإثنين حملة تطعيم كورونا في المنطقة الشرقية، وكان أمير المنطقة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، من أوائل المتلقين للجرعة الأولى، وذلك في أول ساعات افتتاح مركز التطعيم بالدمام.

كما تلقى نائب أمير المنطق ة الشرقية، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، الجرعة الأولى من لقاح كورونا، في مركز اللقاحات في الظهران الذي بدأ أعماله اليوم.

وذكرت قناة «العربية» أن 700 ألف مواطن ومقيم بجميع المناطق، سجلوا أسماءهم لتلقي لقاح كورونا عبر تطبيق (صحتي)، حتى أمس الأحد.

وكان الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تلقى يوم 25 ديسمبر الحالي، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد - 19)، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد 19 التي تنفذها وزارة الصحة.

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