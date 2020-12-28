أمير الشرقية: إجراءات تلقي لقاح كورونا سلسة.. وأدعو الجميع للتطعيم

قال أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، إن إجراءات تلقي لقاح كورونا كانت سلسة، وذلك عقب تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح مع تدشين وزارة الصحة لحملة التطعيم بالمنطقة.

وأوضح أمير المنطقة الشرقية- وفقا لقناة الإخبارية- أن النتائج مطمئنة، داعيًا الجميع إلى أخذ لقاح كورونا.

وتلقى أمير المنطقة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الإثنين، الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

وبدأت وزارة الصحة منذ عدة أيام، حملة للتطعيم ضد فيروس كورونا، بدأت في الرياض ثم جدة، ثم المنطقة الشرقية، تمهيدًا لافتتاح مراكز للتطعيم في جميع المناطق.

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