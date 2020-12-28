بينما حذر المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية مصحوبة بأتربة ونشاط في الرياح، أوضح الإرشاد الزراعي كيفية حماية الأشجار من الصقيع.
وأكد الإرشاد الزراعي عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن هناك بعض الأشجار التي تتأثر بالصقيع مثل أشجار الحمضيات بأنواعها وكذلك أشجار الموز وأشجار الباباي.
ونصح الإرشاد الزراعي عبر مقطع فيديو المزارعين بحماية الأشجار من الصقيع خاصة في بداية العمر من خلال تغطيتها بالجريد أو البلاستيك.
ويتم وضع مثلث من الأعمدة أو المواسير بحيث تكون مثبتة جيدًا في التربة، ثم يبدأ بلف البلاستيك الشفاف الخاص بالبيوت المحمية ثم يبدأ بدفن أطرافها حتى يمنع دخول البرودة من الأسفل، وكذلك يمنع تحرك البلاستيك.
وبعد انتهاء الصقيع ليلا وبداية النهار، يبدأ المزارع بفتح البلاستيك بهذه الطريقة عن الشتلات حتى لا تكون هناك رطوبة زائدة تسبب أمراض فطرية.
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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة.. كيف تحمي أشجارك من موجات الصقيع؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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