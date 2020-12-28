«الجوازات»: 3 شروط لتغيير الصورة في هوية «المقيم»

أوضحت المديرية العامة للجوازات، الإجراءات اللازمة لتغيير الصورة الشخصية في هوية المقيم، مشيرة إلى أنه يمكن تجديد الهوية لمن هم خارج المملكة إلكترونيًا.

وذكرت الجوازات، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من أحد المقيمين، أنه يتم الإجراء بمراجعة إدارة الجوازات، شريطة أن يكون الجواز ساري المفعول، وأن تكون الصورة الشخصية في الجواز حديثة، وتكون مكشوف الرأس.

وقال أحد المقيمين في استفساره: ما هي الطريقة لتغيير الصورة في الهوية للمقيم؟

من جهة أخرى، ذكرت الجوازات، أنه يمكن تجديد هوية مقيم لمن هم خارج المملكة إلكترونيًا، بعد سداد الرسوم عبر خدمة (سداد) من خلال منصة (أبشر) أو مقيم لصاحب العمل.

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