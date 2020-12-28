خادم الحرمين يوجه دعوة لأمير الكويت لحضور القمة الخليجية بالرياض

قام الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح الحجرف، اليوم الإثنين، بتسليم دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى أخيه أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، وذلك للمشاركة في القمة الخليجية الـ41 المزمع عقدها في الرياض بتاريخ 5 يناير المقبل.

وكان خادم الحرمين الشريفين، بعث برسالة إلى أخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، تضمنت دعوته للمشاركة في الدورة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المزمع عقدها بالرياض في الخامس من يناير المقبل.

اقرأ أيضا:

الملك سلمان يوجّه الدعوة إلى رئيس الإمارات لحضور القمة الخليجية بالرياض

خادم الحرمين يكلف الحجرف بنقل الدعوات لقادة الخليج للمشاركة في قمة الرياض