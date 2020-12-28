مدينة الملك عبدالله الطبية: 3 طرق منزلية لتخفيف نزلات البرد

أوضحت مدينة الملك عبد الله الطبية بالعاصمة المقدسة، ثلاث طرق منزلية لتخفيف نزلات البرد، خلال فصل الشتاء.

وذكرت المدينة- عبر حسابها على تويتر- أن هناك ثلاث طرق منزليه للتخفيف من نزلات البرد، وهي، أولًا: تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين (سي).

ثانيا: الشاي والزنجبيل الساخن يساعد على تقليل الاحتقان ويرطب الحلق، ثالثا: الليمون الدافئ بالعسل يعمل على تهدئة الجهاز التنفسي.

من جهة أخرى، نصحت مدينة الملك عبد الله الطبية، بممارسة رياضة المشي، مشيرة إلى إيقاف السيارة بعيدا عن المقر المراد الذهاب اليه، وإكمال الطريق مشيًا على الأقدام.

كما حذرت مدينة الملك عبدالله الطبية، من الجلوس المتواصل لأكثر من نصف ساعة، حفاظًا على صحة البدن.

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