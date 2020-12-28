السعودية اليوم / 4 وفيات و 532 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا



طرابلس 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واس

سجلت ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 532 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 98.913 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1440 حالة وفاة ، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 69.763 حالة .

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12:35ت م

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طرابلس 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واسسجلت ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 532 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 4 وفيات .وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 98.913 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1440 حالة وفاة ، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 69.763 حالة .// انتهى //12:35ت م0061

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