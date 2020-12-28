السعودية اليوم / بلجيكا تسجل 847 إصابة جديدة بكورونا



بروكسل 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة البلجيكية اليوم تسجيل 42 حالة وفاة و847 اصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزراة في بيان أن إجمالي وفيات الفيروس بلغ 19200 حالة فيما بلغ إجمالي الإصابات 638877 حالة.

// انتهى //

11:32ت م

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بروكسل 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة البلجيكية اليوم تسجيل 42 حالة وفاة و847 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزراة في بيان أن إجمالي وفيات الفيروس بلغ 19200 حالة فيما بلغ إجمالي الإصابات 638877 حالة.// انتهى //11:32ت م0043

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