السعودية اليوم/ سمو أمير منطقة الجوف يستقبل مدير الهلال الأحمر



سكاكا 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه اليوم, مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الجوف ممدوح بن ناحي الرويلي بعد تكليفه مديراً عاماً للفرع.

ونوه سموه بالدور الذي يقوم به الهلال الأحمر من تقديم خدمات إنسانية تسهم في إنقاذ أرواح البشر بمشيئة الله ، مقدماً شكره لجميع العاملين في هذا القطاع على دورهم الإنساني .

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11:20ت م

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