السعودية اليوم / روسيا تسجل 27787 إصابة جديدة بفيروس كورونا



موسكو 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واس

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 27787 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 3.078.035 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 55.265 حالة وفاة .

// انتهى //

11:11ت م

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موسكو 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واسسجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 27787 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 487 وفاة .وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 3.078.035 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 55.265 حالة وفاة .// انتهى //11:11ت م0039

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