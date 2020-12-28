السعودية اليوم / الأحوال المدنية تقدم خدماتها في مركز التأهيل الشامل بمنطقة عسير



أبها 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واس

قدمت الوحدات المتنقلة بالأحوال المدنية بمنطقة عسير خدماتها في مراكز التأهيل لـ 270 مستفيدا ومستفيدة من منسوبي المركز.

وتقدم الوحدات المتنقلة خدمات السجل المدني، كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، بالإضافة إلى تسجيل حالات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على الراغبين في الاستفادة من الخدمات المتنقلة.

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11:07ت م

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