السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الجوف يتسلم التقرير السنوي لمكافحة المخدرات



سكاكا 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واس

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف التقرير الإحصائي السنوي لمكافحة المخدرات.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم، مدير إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة العميد حسين بن ملفي القحطاني، مستمعاً لنبذة عن أعمال مكافحة هذه الآفة والعمليات التي تمت في عدد من قضايا التهريب والترويج والاستعمال، والمضبوطات لبعض أنواع المخدرات، وأعمال التدريب والتوعية.

ونوه سمو الأمير فيصل بن نواف بالجهود المبذولة من قبل رجال مكافحة المخدرات والجهات المشاركة من الأمن العام، وحرس الحدود، والجمارك، في مجال مكافحة هذه الآفة، مؤكداً ضرورة تكثيف برامج التوعية بأضرار المخدرات.

حضر اللقاء وكيل الإمارة للشؤون الأمنية سعيد بن عبدالله القحطاني.

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11:05ت م

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