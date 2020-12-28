السعودية اليوم / مقتل وإصابة ثلاثة عناصر من الأمن الأفغاني في هجوم مسلح بإقليم فرح



كابل 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واس

قُتل أحد عناصر الأمن الأفغاني وأصيب اثنين آخرين في هجوم مسلح لحركة طالبان على مقر شرطة منطقة أناردارا في إقليم فرح الأفغاني.

وقال حاكم الإقليم تاج محمد مجاهد، إن عناصر تابعة لحركة طالبان المسلحة قامت بتفجير سيارة محملة بالمتفجرات بالقرب من مقر الشرطة، مشيرًا إلى أن ذلك أعقبه اندلاع اشتباكات مع قوات الأمن مما أوقع قتلى في صفوف حركة طالبان المسلحة .

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11:03ت م

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