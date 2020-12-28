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جدة.. إزالة عشوائيات بمساحة 216 ألف متر بأملاك "العين العزيزية"

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شرعت أمانة محافظة جدة ممثلة في بلدية الجنوب الفرعية أمس، بمشاركة الجهات الأمنية والمختصة في أعمال إزالة أسوار ومستودعات ومباني عشوائية في عددٍ من المواقع ضمن حدود وقف الملك عبدالعزيز "العين العزيزية" بمساحة إجمالية تتجاوز الـ 216 ألف متر مربع في حي المرسلات ببحرة ، جنوب طريق مكة القديم.

وتأتي أعمال الإزالة داخل حدود وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية بعد انقضاء المهلة المحددة لأصحاب المستودعات والمنشآت القائمة، وصولاً إلى إيقاف الخدمات والبدء في عملية الإخلاء والإزالة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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