شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. إزالة عشوائيات بمساحة 216 ألف متر بأملاك "العين العزيزية" والان نبدء بالتفاصيل
وتأتي أعمال الإزالة داخل حدود وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية بعد انقضاء المهلة المحددة لأصحاب المستودعات والمنشآت القائمة، وصولاً إلى إيقاف الخدمات والبدء في عملية الإخلاء والإزالة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
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