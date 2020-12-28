شكرا لقرائتكم خبر عن جوازات الشرقية: إتاحة تجديد وثائق سفر الطفل عبر "أبشر" والان نبدء بالتفاصيل

-يمكن للأب والأم اختيار الاشتراطات إصدار وتجديد الجواز للأطفال

-خدمة الرسائل والطلبات تتيح للمستفيد طلب خدمة معينة لا يمكن تنفيذها عبر أبشر

أطلقت المديرية العامة للجوازات خدمات إلكترونية جديدة في منصات أبشر ومقيم ، وقال المتحدث الرسمي لإدارة جوازات الشرقية العقيد معلا بن مرزوق العتيبي أنه انفاذا لتويجهات القيادة ، دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية عدداً من الخدمات الإلكترونية الجديدة للمديرية العامة للجوازات من خلال المنصات الإلكترونية (أبشر أفراد - أبشر أعمال - مقيم)

ومن أهم تلك الخدمات إمكانية تجديد أو إصدار جوازات السفر إلكترونياً للتابع الصغير أقل من 15 سنة عبر أبشر، حيث كان في السابق يضطر ولي الأمر لمراجعة الجوازات لتجديد الجواز نظرا لعدم وجود بصمة أو صورة للتابع صغير السن ، لكن حاليا يستطيع ولي الأمر إصدار أو تجديد الجواز من خلال تحميل الصورة عبر المنصة.

وتم أيضاً اتاحة خدمة التفضيلات، حيث يمكن للأب والأم اختيار الاشتراطات اللازمة لإصدار وتجديد الجواز وكذلك إصدار تصاريح السفر للتابعين لهم ، بالإضافة إلى خدمة الرسائل والطلبات، وهي خدمة إلكترونية تساعد المستفيد من التواصل مع المديرية العامة للجوازات لطلب تنفيذ خدمة معينة لا يمكن تنفيذها من خلال منصة أبشر و يجوز معالجة الطلب إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات العامة.