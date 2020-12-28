شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مغسلة للسيارات مخالفة بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت بلدية وسط الدمام مغسلة للسيارات مخالفة تابعة لأحد المحطات وذلك لوجود مظلات غير مرخصة خارج الحدود الإدارية للمحطة واستغلالها كمنطقة عمل وذلك مخالف للأنظمة كونه تعدي على أملاك الغير. وذلك بعد أن أنذرت البلدية أصحابها سابقا بضرورة إزالتها وتصحيح أوضاعهم وفقآ للاشتراطات والمعايير المنصوص عليها

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