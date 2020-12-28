شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة أغذية منتهية الصلاحية وتحرر 13 مخالفة بالشمالية والان نبدء بالتفاصيل

صادرت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة بالبلديات التابعة لها بعرعر أمس، 24 كجم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، إلى جانب تحرير 13 مخالفة، وذلك خلال جولاتها ميدانية على المنشآت التجارية للتأكد من مطابقتها للاشتراطات المهنية وتطبيق لائحة الغرامات الجزاءات على المحلات المخالفة.

وأكدت أمانة منطقة الحدود الشمالية عملها المتواصل في تنفذ العديد من الجولات الرقابية على جميع المحال والأنشطة التجارية المتعلقة بالصحة العامة، عبر فرق رقابية متخصصة ومزودة بجميع وسائل الكشف عن المنتجات والأغذية.