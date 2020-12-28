شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة أغذية منتهية الصلاحية وتحرر 13 مخالفة بالشمالية والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت أمانة منطقة الحدود الشمالية عملها المتواصل في تنفذ العديد من الجولات الرقابية على جميع المحال والأنشطة التجارية المتعلقة بالصحة العامة، عبر فرق رقابية متخصصة ومزودة بجميع وسائل الكشف عن المنتجات والأغذية.
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