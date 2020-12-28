شكرا لقرائتكم خبر عن تخريج 39 إعلامياً وإعلامية في هيئة صحفيي الأحساء برعاية مؤسسة الراشد الإنسانية والان نبدء بالتفاصيل

شهد مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين في الأحساء الأستاذ عادل بن سعد الذكر الله، مساء أمس الأحد ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٠م الحفل الختامي للبرنامج التأهيلي: "صناعة الإعلام الرقمي"، وتخريج نحو 39 إعلامياً وإعلامية، اجتازوا البرنامج، الذي استمر 3 أشهر، بتنظيم من هيئة الصحفيين السعوديين في الأحساء، ورعاية مؤسسة عبدالمنعم الراشد الإنسانية، وتقديم من أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي "أسامي"، وبحضور المدير التنفيذي لمؤسسة عبدالمنعم الراشد الإنسانية الأستاذ عبدالمحسن بن عبدالهادي السلطان، ونائب مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين في الأحساء الأستاذ بدر بن عبدالله العتيبي.

حضر الحفل الخطابي، الذي قدمت فقراته نورا الخالدي، وتابعته الأستاذة ماجدة محمد، وشهد عرض مشروعي تخرج، وهما: الأرز الحساوي للخريج عيسى الموسى، والورد المحمدي للخريجة نوره العميرين، رئيس لجنة العلاقات العامة في فرع هيئة الصحفيين بالأحساء الأستاذ بدر بن فهد الشهاب، ورئيس اللجنة الإعلامية في الفرع الأستاذ عدنان بن جمعه الغزال، وعضو مجلس الإدارة في الفرع الأستاذ ماجد بن عبدالهادي العرجي.

أشار الذكر الله، خلال كلمته في الحفل أن برنامج: "صناعة الإعلام الرقمي"، جرى إعداده بعناية فائقة، وبإشراف مباشر من نائب مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين في الأحساء الأستاذ بدر بن عبدالله العتيبي، والاستفادة من بيوت خيرة متخصصة في التدريب، وضم أكثر من 12 برنامجاً تدريبياً متنوعاً في الإعلام الرقمي، متوقعاً أن يكون للبرنامج التدريبي محتوى يسهم في تنمية مهارات الخريجين والخريجات في الإعلام الرقمي، لافتاً إلى أن الإعلام الرقمي في الوقت الحالي، هو سيد الموقف، وسيسهم في التأثير على واقعنا وفي المستقبل، ويتطلب تقديم محتوى إعلامي متميز في جميع المنصات والوسائل.

ووجه شكره وتقديره لمؤسسة عبدالمنعم الراشد الإنسانية على دعمها ورعايتها للبرنامج، ووعودها برعاية برامج أخرى متميزة للإسهام في تمكين الشباب والصبايا، وكذلك شكر أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي "أسامي"، الذي قدمت البرنامج باحترافية، مؤكداً توقيع مذكرة تعاون مع جامعة الملك فيصل، ولدى الفرع في الأحساء في قادم الأيام القريبة برامج نوعية، وحقائب تدريبية متميزة بما يسهم في إثراء الساحة الإعلامية والمحتوى الإعلامي بشكل مختلف.

دعا السلطان، خلال كلمته في الحفل، إلى خدمة القطاع الثالث إعلامياً، إذ أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية والبرامج التي تقدم خدمة مجتمعية، هي بحاجة إلى الدعم الإعلامي، ونقل رسائلهم إلى المجتمع من خلال صياغة أخبارهم وتغطية مشاريعهم، مقدماً شكره لهيئة الصحفيين في الأحساء، على إتاحة الفرصة للمؤسسة في تقديم جزء من خدماتها لكوكبة متميزة من الإعلاميين والإعلاميات، والطموح كبيرة من الإعلاميين والإعلاميات، وترجمة البرنامج إلى أرض الواقع.

أبان العتيبي، خلال كلمته في الحفل، أن البرنامج متميزاً، وحمل معايير متقدمة، موضحاً أن إجمالي أعداد المتقدمين للبرنامج نحو 390 متقدماً ومتقدمة، وجرى قبول نحو 10% من المتقدمين، لافتاً إلى أن اللجنة المعنية بتقييم مشاريع التخرج في البرنامج، استقبلت العديد من مشاريع التخرج المتميزة، واتضح الفارق الكبير بين أعمال في بداية البرنامج ومشاريع التخرج، ليثبت للجميع نجاح البرنامج بكل المعايير الفنية والمهنية.

أوضحت الخريجة أريج عبدالمجيد، خلال كلمتها في الحفل نيابة عن الخريجين والخريجات، أن البرنامج استهدف تنفيذ أكثر من150 ساعة تدريبية حضورياً وافتراضياً "عن بعد"، خلال 12 أسبوعاً، بواقع محور تدريبي في مجال الإعلام الرقمي لكل أسبوع، من بينها: التحرير الصحفي، والمخالفات الصحفية، وتجنب الأخطاء اللغوية الشائعة، وتحويل الأرقام البيانية إلى تصاميم احترافية، واستغلال الأجهزة الذكية في صناعة التقارير عبر صحافة الموبايل، ولقاءات وورش إعلامية مع متخصصين في الإعلام، والإنتاج في الوسائط المتعددة في المنصات الرقمية، والإطلاع على برامج ومبادرات الفيسبوك وقوقل في الصحافة، وتقنيات البث المباشر.

شهد الحفل، عرض تقرير مرئي لمراحل البرنامج، الذي امتد تنفيذه على فترة زمنية تجاوزت الـ 10 أشهر، تخللها التوقف 3 أشهر بسبب جائحة كورونا، وانطلقت أولى فعالياته في شهر فبراير الماضي.

الخريجون والخريجات:

عيسى يوسف عبدالله الموسى

نوره سعود عبدالله العميرين

سلمان عبدرب النبي حسن المعيوف

عهد بنت سعد البشر

سطام بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجمعان

طاهر وهب عبدالوهاب الجعيدان

الجازي عبدالله فهد الربيع

حسن ناصر محمد الزهير

أريج عبد المجيد عبدالسلام نعيم

علياء عبدالله محمد الناظري

لمياء علي عبدالله الهلال

ماجد عبدالله أحمد البوجابر

نورة إبراهيم محمد البوجابر

إبراهيم عبدالعالي ابراهيم العبد العالي

احلام فهد المطيري

الاء عبدالمحسن عبدالله الشعيبي

أنهار علي منصور الحرز

جعفر محمد عبدالله السلطان

جوهرة محمد يوسف الصقر

حوراء رضي ياسين العبد المحسن

رؤى صالح فهد الحمد

رائد علي طاهر البغلي

ريهام ناجي أحمد الصبي

زهراء عبدالمحسن علي العلي

عبد الحميد أحمد عبدالله المنسف

عبدالمحسن معتوق محمد القطان

فاطمة عبدالعزيز الهقيش

فايزه مانع ناصر المري

في سامي عيسى العريك

لطيفة ابراهيم فهد العويض

لطيفه خالد إبراهيم الحماد

مالك عبدالمحسن علي الياسين

محمد بن عبدالغني عبدالله الرويشد

نوف فهد مرزوق الأمل

عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله بوهميل

كمال صالح عبدالله العجيري

مروه أحمد عيسى العليان

هاجر ناصر عيد المؤمن

وجدان ابراهيم طاهر العبد اللطيف.