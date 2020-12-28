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فيديو.. الشيخ المنيع يوضح حكم خروج المرأة بعباءة ملونة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المنيع حكم خروج المرأة بعباءة حمراء، مضيفاً أن الأصل في لبس المرأة الستر وينبغي عليها أن تغطي سائر جسدها، وذلك رداً على سؤال وجه له.
وقال المنيع خلال لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إن غطاء المرأة لجسدها بعباءة حمراء أو سوداء أو بأي لون من الألوان لا يقال عنه إنه لا يجوز أو محرم بل يقال هذا خلاف المعتاد، وقد يكون فيه شيء من لفت النظر.
وتابع الشيخ المنيع أنه ليس هناك توجيه ظاهر في مسألة تحريم العباءة أو إيجاد لون معين لها.
وختم الشيخ عبدالله المنيع بقوله إن التوجيه هو أن الإنسان رجلاً أو امرأة عليه أن يراعي الأحوال العامة والعادات بين الناس ويبعد عن نفسه أن يكون محل لفت نظر أو تندر.
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