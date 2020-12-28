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الشرطة الأمريكية تعتقل شخصًا يُعتقد أنه يقلد مفجر ناشفيل
حاكى نفس خطواته وأمر الناس بإخلاء أماكنهم
متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف
احتجزت الشرطة الأمريكية سائق شاحنة بعد مخاوف من أنه يُقلد هجوم مفجر ناشفيل، أنتوني وارنر، الذي فجر شاحنته منذ يومين، حيث استخدم المقلد سيارة مماثلة وبث نفس الأغنية التي أذاعها وارنر قبل التفجير.
وتم اعتقال سائق الشاحنة في وقت مبكر من اليوم بينما كان يقود سيارته من مقاطعة روثرفورد إلى مقاطعة ويلسون على بعد 30 ميلاً خارج ناشفيل، لكن بالبحث وتفتيش الشاحنة لم يعثر على عبوات ناسفة، وفقًا لصحيفة تينيسي.
وغردت شرطة مقاطعة ويلسون: الطريق السريع 231 جنوبًا من حديقة سيدار لبنان الحكومية إلى طريق ريتشموند شوب مغلق حاليًا بسبب سيارة مشبوهة.
وقالت الشرطة إن المشتبه قام بنفس خطوات مفجر ناشفيل أنتوني وارنر، حيث استخدم طراز الشاحنة نفسه، وبث الأغنية الأخيرة التي بثها وارنر، وطلب من المتواجدين بالقرب منه إخلاء أماكنهم.
من هو مفجر ناشفيل؟
ويُذكر أن الشرطة أكدت أن مفجر ناشفيل هو أنتوني كوين وارنر، 63 عاما، وقد مات عندما انفجرت الشاحنة خارج مبنى الاتصالات AT&T، وأفادت مصادر بأنه كان مصابًا بجنون الارتياب بشأن تأثير شبكات الجيل الخامس على الأمريكيين.
وتسبب الهجوم في إحداث فوضى في خدمة الهاتف المحمول واتصالات الشرطة والمستشفيات في العديد من الولايات الجنوبية.
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