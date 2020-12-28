2020-12-28

الصحة: لا يوجد أي أعراض على من تلقوا لقاح فيروس كورونا

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، أنه لديها مئات المسجلين لتلقي لقاح كورونا في المنطقة الشرقية.

وأضافت وزارة الصحة، أنه لا يوجد أي أعراض على من تلقوا لقاح فيروس كورونا في المملكة.

وتابعت وزارة الصحة “مستعدون لاستقبال آلاف المسجلين للحصول على اللقاح في الشرقية”.

يذكر أن الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، تلقى صباح اليوم الاثنين، الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

وقال الأمير سعود بن نايف، عقب تلقيه لقاح كورونا، إن إجراءات تلقي لقاح كورونا كانت سلسة، مؤكداً على أهمية أخذ اللقاح للوقاية من هذا الفيروس.

