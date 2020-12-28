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2020-12-28 مدينة الملك عبدالله الطبية توضح أفضل الطرق المنزلية لتخفيف نزلات البرد متابعات الخليج 365 - الرياض أوضحت مدينة الملك عبد الله الطبية أهم الطُرق المنزلية لتخفيف نزلات البرد، وأولها تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين c. ونصحت مدينة الملك عبدالله الطبية، من يعاني نزلات البرد بشرب الشاي والزنجبيل الساخن لكونه يساعد على تقليل الاحتقان، ويرطب الحلق. كما أكدت على أهمية وفاعلية الليمون الدافئ بالعسل في تخفيف نزلات البرد، مؤكدة أن تناوله يساهم في تهدئة الجهاز التنفسي.



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