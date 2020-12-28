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2020-12-28 فيديو.. القبض على مطلق النار بأحد الشوارع العامة في الرياض متابعات الخليج 365 - الرياض تمكنت شرطة منطقة الرياض من ضبط أحد الأشخاص قام بعمل تجهيزات أمنية بمركبته، كما أطلق أعيرة نارية من سلاحي مسدس ورشاش بأحد الشوارع العامة. وأوضحت شرطة منطقة الرياض أن إجراءات البحث والاستدلال بينت أنه مواطن يبلغ من العمر23 عاماً وتم ضبط المركبة المستخدمة في الحادث. كما أقر متابعات الخليج 365 بما نسب إليه، وتم إيقافه تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.



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