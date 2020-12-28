تراجع أسعار النفط وبرنت يسجل 51.01 دولار للبرميل

2020-12-28

متابعات الخليج 365 - متابعة

تراجعت أسعار النفط اليوم. الاثنين، وسط متابعة مستجدات جائحة “كورونا” والتطورات الجيوسياسية.

وهبطت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم فبراير بنحو 0.6% إلى 51.01 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:05 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

كما تراجعت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 0.6% عند 47.95 دولار للبرميل

ووقع الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” على حزمة التحفيز المالي الجديدة بنحو 900 مليار دولار بعدما رفض تنفيذ ذلك الأسبوع الماضي اعتراضاً على بعض بنودها.

كما تتجه الأنظار نحو متابعة مستجدات جائحة “كورونا” في ظل تفشي السلالة الجديدة للفيروس في عدد من الدول والتي تعد سريعة الانتشار مقارنة بالفيروس التقليدي إذ وصل إجمالي الإصابات عالمياً إلى 80.7 مليون.

