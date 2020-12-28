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اليوم.. وزير الصحة يزور جازان وتدشين المستشفى التخصصي
بعد تعثر إنجاز المشروع لأكثر من 5 أعوام
متابعات الخليج 365- جازان
يزور وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة منطقة جازان، مساء اليوم؛ حيث سيتم خلال الزيارة تديشن مستشفى جازان التخصصي، والذي يعد أضخم مشروع صحي بالمنطقة يتم إنجازه، وذلك بعد تعثر المشروع لأكثر من 5 أعوام والمحدد في عام 1436.
ويقع المشروع جنوب مدينة جازان، وبلغت تكلفته الإجمالية ٧٢٠ مليون ريال، ومن المتوقع أن يسهم تشغيل المستشفى بطاقته الكاملة في تقليص أعداد المرضى المحولين للعلاج خارج المنطقة، وينهي معاناة المرضى الذين يتكبدون مشقة السفر للحصول على العلاج بالمناطق الأخرى.
عامان على زيارة الربيعة
ويشكو أهالي منطقة جازان من تعثر وتأخر إنجاز المشاريع الصحية بالمنطقة، ومن ضمنها تأخر إنجاز ترميم مستشفى جازان العام منذ سنوات، وقد يحتاج لأكثر من عام للانتهاء من أعمال الترميم وتشغيله، حيث تشهد وحدة الطوارئ المؤقتة بمدينة جازان التي أنشئت بعد احتراق المستشفى زحاماً من قبل المرضى والمراجعين بشكل يومي، كونه قسم الطوارئ الوحيد الذي يقع بداخل المدينة، والذي لا يلبي احتياج الأهالي بعد احتراق المستشفى الوحيد الذي يخدم مدينة جازان.
تعثر مشروع مستشفى النساء والولادة:
ويعاني سكان المنطقة من عدم وجود أسِرة شاغرة بعض الأحيان لاستقبال الحالات الحرجة وحالات الولادة بأغلب المستشفيات الكبيرة وعلى رأسها مستشفى الملك فهد المركزي، حيث شهدت المنطقة مؤخراً وقوع عدد من حالات الولادة بممرات المستشفيات أو داخل السيارات، في ظل استمرار تعثر مشروع مستشفى النساء والولادة منذ ما يقارب 4 أعوام.
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