"التعليم" تضيف “أيقونة إرسال” الخاصة بأنشطة التطوير المهني بنظام "فارس"

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أضافت وزارة التعليم بحساب المعلم والمعلمة في نظام فارس أيقونة “إرسال للموافقة” الخاصة بإرسال أنشطة التطوير المهني للمدير المباشر. أضافت وزارة التعليم بحساب المعلم والمعلمة في نظام فارس أيقونة “إرسال للموافقة” الخاصة بإرسال أنشطة التطوير المهني للمدير المباشر. ويأتي إضافة هذه الأيقونة بالتزامن مع رصد ساعات التطوير المهني للمعلمين والمعلمات في نظام فارس. الجدير بالذكر أن الفترة الممنوحة لرصد ساعات التطوير المهني ستنتهي بنهاية الأسبوع الحالي.

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