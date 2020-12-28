شكرا لمتابعة خبر عن الموارد البشرية تستعد لإصدار لائحة لتنظيم العمل الحر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تستعد وزارة الموارد البشریة والتنمیة الاجتماعیة لتوطین مھن الاتصالات وتقنیة المعلومات والھندسة والمحاسبة. تستعد وزارة الموارد البشریة والتنمیة الاجتماعیة لتوطین مھن الاتصالات وتقنیة المعلومات والھندسة والمحاسبة. كما تستعد الوزارة لتأسیس أكادیمیةلتطویر القیادات الإداریة وإصدار لائحة لتنظیم العمل الحر في العام المقبل، وفقًا لـ"المدينة". وتستهدف إنشاء جھة وطنیة مستقلة ومختصة من أجل قیادة وتشغیل وتنسیق القطاع غیر الربحي لرفع مستوى الحوكمة والشفافیة.

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