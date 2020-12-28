شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. لحظة تلقي أمير المنطقة الشرقية الجرعة الأولى من لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

‏كشف مقطع فيديو، عن لحظة تلقي أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف ونائبه الجرعة الأولى من لقاح كورونا، صباح اليوم الاثنين.

وأكد ‏أمير المنطقة الشرقية، أن إجراءات تلقي لقاح كورونا كانت سلسة، مضيفًا: "النتائج مطمئنة وندعو الجميع لأخذ اللقاح".

وكان قد بدأ منذ قليل تسجيل أول الحاضرين لتلقي لقاح كوفيد-19 بالشرقية ضمن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في معارض الظهران «إكسبو» مستهدفة المواطنين والمقيمين ممن هم فوق 65 سنة، وأصحاب المهن الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى وفئة معينة من المصابين بالأمراض المزمنة.