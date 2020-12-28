شكرا لمتابعة خبر عن حضور ميداني وتوعوي لهيئة الأمر بالمعروف بالقويعية لحملة (الصلاة نور) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدر الحارثي (صدى):

باشرت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة القويعية تفعيل البرامج والمناشط التوعوية لحملة (الصلاة نور) ميدانياً وتوعوياً ، والتي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حيث كثفت العمل الميداني بدوريات راجلة وراكبة في الأسواق والمجمعات التجارية والشوارع العامة للتنويه بشأن الصلاة وإقامتها.

كما نشرت عدداً من الرسائل التوعوية والوقائية المشتملة على المحتوى التوعوي للحملة عبر المنصات التوعوية في الأسواق والمراكز التجارية والجهات الحكومية.

من جهة أخرى اطلع سعادة محافظ القويعية الأستاذ مساعد بن عبدالرحمن السالم على خطة العمل الميداني والتوعوي خلال زيارة رئيس هيئة القويعية الشيخ مشعل الخطاف للمحافظة .

كما أوضح فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ خالد بن عبدالله العسيري أهمية تفعيل البرامج والأنشطة لحملة (الصلاة نور) في جميع الوسائل المتاحة وحث أفراد المجتمع على أداء الصلاة وإقامتها وبيان فضلها ومكانتها.

وتأتي هذه البرامج والفعاليات والحملات بتوجيه من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند في سبيل تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وفقه الله.