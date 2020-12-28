“تصوير الشاشة” لا تفيد.. مستشار قانوني يوضح كيفية إثبات وقائع السب والقذف على مواقع التواصل

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كشف المستشار القانوني والمحكم القضائي، محمد الوهيبي، كيفية إثبات وقائع السب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي حتى بعد قيام صاحب الواقعة بحذف ما قاله.
وأوضح خلال حديثه لبرنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، أن تصوير الشاشة “سكرين شوت” أو تصويرها فيديو لا يمثل دليلًا على وجود واقعة السب.
وأشار إلى أن الحل الأمثل لإثبات وقائع السب والقذف عبر منصات التواصل الاجتماعي، هو الحصول على شاهدين للواقعة أو إبلاغ الشرطة وتحرير محضر قبل حذف الشخص لما قاله.
Source akhbaar24.argaam
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