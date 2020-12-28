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نفذت وزارة الداخلية أمس “الأحد” حكم القتـل قصاصًا في أسامة فيصل نجم “عراقي الجنسية”، وذلك بعد مرور 3 سنوات على تورطه في قـتل اثنين من مسؤولي مدارس المملكة الأهلية شمال الرياض.
وكان الجاني الذي تم القبض عليه منتصف يونيو 2017، قد هاجم المدرسة حيث أطلق النار على مدير التشغيل والصيانة المواطن عبدالعزيز العتيبي، ووكيل المرحلة الثانوية الفلسطيني محمد إسماعيل الدوي، ما أدّى إلى وفاتهما وإصابة عامل آسيوي.
فيما أوضحت إدارة المدارس بأن الجاني كان أحد العاملين فيها، وتم فصله قبل 4 سنوات من ارتكابه جريمة القـتل، والاستغناء عن خدماته بسبب عدم اتزان شخصيته.
وجرى إحالة القـاتل إلى المحكمة الجزائية المختصة، حيث قضت بقتـل المتهم قصاصًا دون انتظار بلوغ القصّر من أولياء دمـ القتيلين، وذلك عقب القبض عليه في أحد المساجد بحي غرناطة بالرياض وبحوزته سـلاح الجريمة، وتم تأييد حكم الـقتل قصاصًا بحقه من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تنفيذ حكم القصـاص في الجاني.. تعرف على تفاصيل جريمة القـتل التي شهدتها مدارس المملكة عام 2017 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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