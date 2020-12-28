أمانة الرياض تصدر رخصة لإنشاء أكبر مركز تسوق إلكتروني بالسعودية

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أعلنت أمانة الرياض، أمس الأحد، عن إصدار أول رخصة مخازن بنظام dark store، والتي من شأنها تسهيل إنشاء أكبر مركز تسوق إلكتروني بالمملكة.

وقالت أمانة الرياض عبر حسابها بموقع تويتر: تحقيقًا لمستهدف المدينة الذكية، ودعمًا للتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية، وبالتعاون مع الشركاء، أصدرت أمانة منطقة الرياض، أول رخصة مخازن بنظام dark store لتسهل إنشاء أكبر مركز تسوق إلكتروني بالمملكة.

ولفتت إلى أن تلك الخطوة تأتي مواكبةً للطلب المتزايد على المنتجات الغذائية والاستهلاكية عبر الإنترنت. Source almowaten





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