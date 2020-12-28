الحصيني: أجواء باردة وغيوم على بعض المناطق في المملكة

توقَّع الباحث في الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، حالة الجو على بعض مناطق المملكة صباح اليوم الإثنين.

وقال الحصيني، عبر تويتر، إن هناك أجواء باردة على الشمالية والوسطى والشرقية والمرتفعات الغربية والجنوبية والمدينة المنورة.

وأشار إلى أجواء غائمة جزئيًا على حائل وشرقها مرورًا بالصمان حتى المنطقة الشرقية، مع بعض الأمطار المتفرقة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لليوم الإثنين، سماء غائمة جزئيًا الى غائمة على معظم مناطق المملكة، قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مناطق « مكة المكرمة، المدينة المنورة، الشرقية، القصيم».

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