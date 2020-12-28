بعد انتهاء المهلة.. «أمانة جدة» تزيل مستودعات عشوائية في حي المرسلات

قامت أمانة محافظة جدة بإزالة مستودعات عشوائية في حي المرسلات، وذلك بعد انتهاء المهلة الممنوحة لأصحابها بإزالتها.

وذكرت أمانة جدة- عبر حسابها على تويتر- أنه بمشاركة الجهات الحكومية، تمت إزالة مستودعات عشوائية بحي المرسلات داخل حدود وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية، وذلك بعد انقضاء المدة المحددة التي تم إمهالها لأصحاب المستودعات لبدء عمليات الهدم والإزالة.

من جهة أخرى، تفقد مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، أمس الأحد، محطة السلام لرفع مياه الأمطار بجدة، والتي تعد أحد مشاريع حلول تصريف مياه الأمطار بمنطقة السلام، وستخدم أحياء الأندلس والعزيزية وأجزاء من الخالدية وبلغت نسبة الانجاز 99%.

اقرأ أيضًا:

أمانة جدة تبدأ في معالجة وتدوير مخلفات البناء بالكسارات المتنقلة

أمانة جدة تغلق 10 مستودعات و14 موقعًا للحرق والتدوير وجمع السكراب