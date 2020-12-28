الفرق الرقابية رصدت تدني مستوى النظافة
كثّفت بلدية محافظة المجاردة اليوم حملاتها الرقابية الميدانية على المحال التجارية والمنشآت الغذائية للتأكد من التزامها بإجراءات واحترازات السلامة والاشتراطات الصحية لتعزيز السلامة الغذائية للمستهلكين.
وأشارت البلدية إلى أنها أغلقت 8 محال تجارية مخالفة، وأتلفت 32 كجم من المواد الغذائية الفاسدة، إضافة إلى رصدها عددًا من المخالفات تنوعت ما بين تدني مستوى النظافة العامة، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، وانتهاء التراخيص، ومخالفة الاشتراطات.
كما صادرت بلدية أحد رفيدة اليوم 30 كجم من الأغذية الفاسدة، وذلك ضمن جهود البلدية بحملة الرقابة البلدية.
وأوضح رئيس البلدية محمد الوادعي، أن الحملة تهدف إلى التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت الصحية والمهنية لتعزيز السلامة الغذائية، مشيرًا إلى أن البلدية نفّذت أكثر من 50 جولة، مؤكدًا أن المخالفات المرصودة تنوعت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عددٍ من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة.
علاوة على مخالفة انتهاء التراخيص، ومخالفة الاشتراطات المعمول بها، وغيرها من المخالفات.
كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق 8 محلات مخالفة وإتلاف ومصادرة 62 كجم من الأغذية الفاسدة بالمجاردة وأحد رفيدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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