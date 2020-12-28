مرور الحدود الشمالية يضبط مفحِّط حي الفيصلية بعرعر

إحالته للهيئة المرورية..
أعلن المرور السعودي، عن ضبط قائد مركبة مارس التفحيط في مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية.
وذكر المرور- عبر حسابه على تويتر- أن مرور منطقة الحدود الشمالية، تمكن من ضبط قائد المركبة الذي قام بممارسة التفحيط بحي الفيصلية بمدينة عرعر، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.
وأشار المرور إلى أنه سيتم إحالة قائد المركبة إلى الهيئة المرورية، من أجل تطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
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