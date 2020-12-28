تنبيهات الأرصاد: أمطار وسحب رعدية ونشاط للرياح على بعض مناطق المملكة

مصحوبة بأتربة مثارة وتدنّ في الرؤية
توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة هطول أمطار رعدية وتشكل سحب رعدية ممطرة وأتربة مثارة مصحوبة برياح نشطة وتدنّ في مدى الرؤية، خلال الساعات المقبلة.
وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إن مناطق مكة المكرمة «العاصمة المقدسة، بحرة»، والمدينة المنورة «العيص، ينبع»، وعسير «النماص، تنومة، رجال ألمع، محايل»، ستشهد سحبًا رعدية ممطرة.
فيما تشهد المنطقة الشرقية «الجبيل، الدمام، الخبر» أتربة مثارة وهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.
أما مناطق الرياض «الدوادمي، السليل، وادي الدواسر»، وحائل «الحائط، الشملي، الغزالة»، وعسير «بيشة»، فتشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.
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